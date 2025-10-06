نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي في ذكرى حرب أكتوبر: نعمل بجد وإخلاص لبناء دولة قوية عصرية تعبر عن وزن مصر الحقيقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية تواصل العمل بجد وإخلاص من أجل بناء دولة قوية عصرية متقدمة، تعبر عن وزن مصر الحقيقي ومكانتها الحضارية في عالم لا يعترف إلا بالأقوياء.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة: "نعمل بجد وإخلاص على بناء دولة قوية عصرية متقدمة تعبر عن وزن مصر الحقيقي وقيمتها الحضارية في عالم لا يعترف إلا بالأقوياء".

وأضاف الرئيس أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو التنمية والبناء من خلال تأسيس مؤسسات وطنية راسخة، وإطلاق مشروعات تنموية عملاقة تعيد رسم ملامح المستقبل، لتصبح مصر رائدة ومتقدمة ومؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن روح نصر أكتوبر العظيم ما زالت تلهم المصريين في كل معركة يخوضونها من أجل التنمية، وأن التحديات الراهنة تزيد من إصرار الدولة على مواصلة مسيرة البناء والنهضة التي تعبر عن تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.