عاجل- السيسي: ملحمة أكتوبر علمتنا أن النصر لا يُمنح بل يُنتزع

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ملحمة السادس من أكتوبر ستظل مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة، مشيرًا إلى أن النصر لا يُمنح بل يُنتزع بعزيمة الشعوب وإصرارها على تحقيق أهدافها.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة: "نستمد من روح أكتوبر عزيمتنا لبناء مصر الجديدة التي تليق بمكانتها وتاريخها، لتستحق أن تكون في مصاف الدول الكبرى."

وأضاف الرئيس أن التخطيط المحكم والتنسيق بين مؤسسات الدولة وتماسك الجبهة الداخلية واليقين بنصر الله كانت مفاتيح النصر في تلك الحرب المجيدة، مؤكدًا أن هذه القيم لا تزال حجر الأساس في مسيرة بناء الدولة المصرية الحديثة.

وشدد الرئيس السيسي على أن دروس أكتوبر علمت المصريين أن النصر الحقيقي يتحقق بالإرادة والعمل المشترك، مشيرًا إلى أن روح العبور ما زالت تسري في وجدان الشعب المصري الذي يواصل مسيرة البناء والتنمية بثقة في المستقبل.