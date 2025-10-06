نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي: الأمن والاستقرار لن يتحققا إلا بسلام عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذه الذكرى ستظل رمزًا للعزيمة والوحدة التي صنعت مجد الوطن وحافظت على كرامته.

وقال الرئيس السيسي، في رسالة نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، نهنئ شعب مصر الأبي والقوات المسلحة الباسلة، ونستعيد بفخر روح العزيمة والوحدة التي صنعت المجد وحمت الوطن".

وأضاف الرئيس أن المنطقة تمر بمرحلة تاريخية دقيقة تشهد مساعي مكثفة لإحلال السلام، مشددًا على أن الأمن والاستقرار المستدامين لن يتحققا إلا من خلال سلام عادل وشامل يقوم على مرجعيات الشرعية الدولية، ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد الرئيس السيسي أن تحقيق هذا السلام من شأنه أن يفتح آفاقًا واسعة للتعايش السلمي والتعاون المشترك بين جميع شعوب المنطقة، مختتمًا رسالته بقوله: "كل عام ومصرنا الغالية وشعبها العظيم بخير وأمن وسلام".