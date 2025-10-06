نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي: تماسك الجبهة الداخلية واليقين بنصر الله كانا مفتاح انتصار أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، كلمة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة لعام 1973، مؤكدًا أن هذا اليوم الخالد سيبقى رمزًا للفخر والعزة في تاريخ الأمة المصرية والعربية.

وقال الرئيس السيسي في كلمته: "في هذا اليوم المجيد، نقف جميعًا وقفة عز وفخر، نُحيى فيها ذكرى يوم خالد في تاريخ ووجدان الأمة، يوم السادس من أكتوبر عام 1973.. يوم العبور والانتصار العظيم، الذي وقف فيه العالم احترامًا لعظمة وإرادة المصريين ووحدة القرار العربي."

وتوجه الرئيس بتحية تقدير وإجلال إلى روح القائد الراحل الرئيس محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، وصاحب القرار الجريء والرؤية الثاقبة، الذي قاد الأمة بحكمة وشجاعة نحو النصر والسلام.

كما وجّه الرئيس تحية خالصة إلى قادة القوات المسلحة وجميع الضباط والجنود، وإلى أرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا شامخة برايتها وعزتها.

وأوضح الرئيس السيسي أن ملحمة أكتوبر علمتنا أن النصر لا يُمنح بل يُنتزع، مشيرًا إلى أن التخطيط المحكم، والعمل المخلص، والتنسيق بين مؤسسات الدولة، وتماسك الجبهة الداخلية، واليقين بنصر الله هي مفاتيح النصر والمجد.

واختتم الرئيس كلمته بقوله: "بهذا اليقين انتصرت مصر، وبهذا اليقين ستظل منتصرة بإذن الله إلى يوم الدين."