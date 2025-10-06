نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل – تغير مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك وشركات الصرافة اليوم (التفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ليه الدولار اتحرك فجأة في البنوك وشركات الصرافة؟ التفاصيل الكاملة

شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، تغيّرًا مفاجئًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية في البنوك وشركات الصرافة، وهو ما أثار حالة من الترقب بين المواطنين والمتعاملين في سوق الصرف، خاصة في ظل استمرار متابعة لجنة السياسات النقدية لتحركات السوق.

استقرار نسبي مع اختلافات طفيفة

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.62 جنيهًا للشراء و47.72 جنيهًا للبيع، بينما جاء السعر في بنك مصر عند نفس المستوى تقريبًا. أما في بنك القاهرة فقد بلغ 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع، في حين سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 47.60 للشراء و47.70 للبيع.

أما البنك المركزي المصري فقد أعلن عن سعر مرجعي 47.56 جنيهًا للشراء و47.70 جنيهًا للبيع، ليكون الفارق بين البنوك محدودًا لكنه يعكس وجود تحرك مفاجئ في بعض المؤسسات المالية وشركات الصرافة.

شركات الصرافة تدخل المشهد

أظهرت شركات الصرافة اختلافات طفيفة عن الأسعار الرسمية في البنوك، وهو ما يرجعه خبراء إلى الفروق في هوامش الربح وتكاليف التشغيل. على سبيل المثال، أعلنت شركة مصر للصرافة – التابعة لبنك مصر – عن أسعار قريبة جدًا من أسعار البنك، بينما سجلت بعض الشركات المستقلة أسعارًا أعلى ببضعة قروش.

أسباب التغير المفاجئ

يربط محللون هذه التغيرات المفاجئة بعدة عوامل، أبرزها:

زيادة الطلب على الدولار مع اقتراب موسم الاستيراد.

التحركات العالمية للعملة الخضراء أمام العملات الرئيسية.

مضاربات بعض المتعاملين في السوق الحر.

تباين السيولة المتاحة من الدولار بين البنوك والصرافات.

التوقعات للفترة المقبلة

يتوقع الخبراء أن تستقر أسعار الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأيام القليلة القادمة مع تدخل البنك المركزي لضبط السوق إذا لزم الأمر. كما أن قرارات لجنة السياسة النقدية المرتقبة قد يكون لها تأثير مباشر على استقرار سعر الصرف.