التضامن تشارك في ورشة عمل لمتابعة توصيات مؤتمر “المرأة في حياة ذوي الاحتياجات الخاصة” بجامعة الأزهر

شاركت الأستاذة مها هلالي، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة، في ورشة العمل التي نظمتها جامعة الأزهر لمتابعة توصيات المؤتمر الدولي “المرأة في حياة ذوي الاحتياجات الخاصة في ضوء رؤية مصر 2030”، والذي عقدته الجامعة في 8 مايو الماضي.

وجاءت مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في الأستاذة مها هلالي، تأكيدًا لحرص الوزارة على دعم المبادرات الوطنية التي تستهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الفتيات والنساء وأمهات ذوي الإعاقة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية من أجل تحقيق رؤية شاملة لدمج وتمكين هذه الفئات.

وخلال كلمتها، شددت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الأكاديمي لتقديم دعم نفسي واجتماعي وتعليمي متكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضرورة إدماج قضايا الفتيات والنساء ذوات الإعاقة ضمن برامج التوعية والتأهيل. كما دعت إلى استمرار الحوار والتنسيق بين مختلف الأطراف لوضع آليات تنفيذية فعالة لترجمة التوصيات إلى خطوات عملية.

وأكدت هلالي استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني اللازم والتعاون مع الجهات ذات الصلة لتحويل توصيات المؤتمر إلى برامج ومبادرات ملموسة تخدم الفئات المستهدفة وتدعم دمجهم الكامل في المجتمع.

يُذكر أن الورشة شهدت مشاركة ممثلين عن جامعة الأزهر وعدد من الوزارات والمجالس القومية، من بينها المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب عدد من المؤسسات والهيئات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة، في إطار جهود وطنية لتعزيز العمل المشترك من أجل تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري.



