وزير الخارجية يلتقي مع سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الاثنين ٦ اكتوبر ٢٠٢٥، السيد ماتياس كورمان السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك خلال زيارته الحالية إلى باريس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو وقيادة جهود حملة الترشيح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو في الانتخابات المقرر عقدها اليوم.

أعرب د. بدر عبد العاطي عن تقديره للتعاون الوثيق بين مصر والمنظمة، خاصة البرنامج القطري الذي تم تمديده حتى نهاية ٢٠٢٥، باعتباره ركيزة داعمة للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تتم على المستوى الوطني والتي ساهمت في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو إيجابية بالرغم من التحديات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن الجهات الوطنية تعكف حاليًا على بلورة خطة تحرك بشأن المرحلة المقبلة من البرنامج القطري.

كما أشار الوزير عبد العاطي إلى الجهود الحكومية الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي المصري، وتهيئة البيئة الاقتصادية المواتية والجاذبة للاستثمارات على ضوء وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، وتقديم الحوافز الضريبية والجمركية للمستثمرين، فضلًا عن إيلاء أولوية قصوى للشق الاجتماعي، والمتمثل في تطوير وتوسيع نطاق عمل برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة".

أشار الوزير عبد العاطى إلى الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لرئاستها المشتركة لمبادرة MENA-OECD للفترة من ٢٠٢٦-٢٠٣٠، لا سيما أن مصر كانت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تتولى رئاسة المبادرة عام ٢٠٠٥. حيث أعرب عن تطلع مصر للتنسيق الكامل مع سكرتارية المنظمة من أجل البدء في إعداد برنامج عمل متكامل للمبادرة يهدف إلى تطوير الياتها وبرامجها لمواكبة الأولويات التنموية لدول المنطقة، خصوصًا في محوري التنافسية والحوكمة، وبما يمثل إضافة جوهرية للبرنامج القُطري بين مصر والمنظمة.