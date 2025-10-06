نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025.. انخفاض درجات الحرارة وتحذيرات الأرصاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. انخفاض الحرارة وتحذيرات للسائقين

الطقس اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025.. انخفاض درجات الحرارة وتحذيرات الأرصاد.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، حيث تتأثر مصر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء مقارنة بالأيام الماضية.

تراجع درجات الحرارة

تشير توقعات الأرصاد إلى أن القاهرة الكبرى تشهد انخفاضًا في درجة الحرارة العظمى لتسجل 30 درجة مئوية فقط، بينما تتراوح العظمى على السواحل الشمالية والوجه البحري بين 28 و29 درجة مئوية. أما في شمال الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر فتسجل الحرارة ما بين 32 و33 درجة مئوية، فيما تظل الأجواء أكثر حرارة على جنوب الصعيد لتصل العظمى إلى 36 درجة مئوية.

وتتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 20 و23 درجة مئوية على أغلب محافظات الجمهورية، وهو ما يعكس اعتدال الأجواء ليلًا.

فرص أمطار خفيفة ورياح نشطة

توقعت الهيئة فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خلال فترات متقطعة، بينما تقل احتمالية الأمطار على باقي المحافظات.

كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، في حين تكون معتدلة على شمال البلاد.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

البحر المتوسط: يشهد حالة معتدلة بارتفاع أمواج يتراوح بين متر و1.5 متر مع رياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يصل من مترين إلى 2.5 متر.

خليج السويس: معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من مترين حتى 3 أمتار، ما قد يؤثر على حركة الملاحة.

شبورة مائية وتحذيرات للمسافرين

أشارت خرائط الطقس إلى تكوّن شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ونصحت الأرصاد قائدي السيارات بتوخي الحذر وتهدئة السرعة وتشغيل الأنوار الأمامية المنخفضة، مع ترك مسافة أمان كافية واستخدام آلة التنبيه بشكل متقطع لتفادي الحوادث.

درجات الحرارة في المحافظات

القاهرة: 30 للعظمى – 22 للصغرى.

الإسكندرية: 28 للعظمى – 20 للصغرى.

شرم الشيخ: 34 للعظمى – 25 للصغرى.

أسوان: 36 للعظمى – 23 للصغرى.

المنيا: 32 للعظمى – 19 للصغرى.

الأقصر: 35 للعظمى – 23 للصغرى.

توقعات الأيام المقبلة

يتوقع خبراء الأرصاد أن تستمر الأجواء المعتدلة نسبيًا خلال الأيام المقبلة، مع استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية، وتكون الأجواء لطيفة ليلًا على أغلب الأنحاء.