نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «من حضانات الدمج إلى ورش التمكين».. جولة داخل عالم يفتح أبواب الحياة لأصحاب الهمم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في صباحٍ هادئ بمنطقة عين شمس، كانت البوابة البيضاء لمجمع خدمات الإعاقة الشاملة تفتح ذراعيها لمجموعة من الصحفيين والإعلاميين، ما أن تخطو داخلها حتى تلمح مساحات خضراء تتخللها أشجار النخيل، وزهورًا متفتحة تضيف للمكان لمسة من السكينة.

لم تكن الجولة مجرد زيارة تقليدية، بل رحلة حقيقية عبر مراحل حياة مختلفة، تبدأ من الطفولة المبكرة في الحضانات الدامجة، وتمر بمراكز علاج وتأهيل متطورة، وتنتهي في ورش مهنية تعد الشباب للانطلاق في سوق العمل.

ورصدت "دوت الخليج" رحلة تجسد كيف تتحول الحماية الاجتماعية من شعار إلى واقع يومي يعيشه المستفيدون.

الحضانات الدامجة.. البداية من الطفولة

تبدأ خريطة الرعاية من الحضانات الدامجة التي تستقبل أطفالًا من ذوي الإعاقات البسيطة إلى جانب أقرانهم من غير ذوي الإعاقة.

تقدم هذه الحضانات برامج تعليمية متطورة بالعربية والإنجليزية، إلى جانب أنشطة منتسوري ومساحات لعب آمنة، بما يمهد لمرحلة الدمج التعليمي الكامل ويمنح الأطفال بداية متوازنة في حياتهم.



مراكز متخصصة للتأهيل والعلاج

شملت الجولة زيارة مجمع المرج ومجمع عين شمس، وهما من أكبر المراكز التابعة للمؤسسة القومية،

في المرج، يعيش أكثر من 190 ابنًا من ذوي الإعاقة تحت رعاية يومية شاملة، تشمل العلاج الطبيعي والتدريب المهني داخل ورش متنوعة مثل الخياطة والتطريز وصناعة الخرز والجلود.

أما مجمع عين شمس، فيعرف ببرامجه العلاجية المتكاملة، حيث يقدم سنويًا مئات الجلسات في العلاج الطبيعي، التخاطب، العلاج الوظيفي، والتكامل الحسي، ضمن بيئة تعليمية واجتماعية داعمة.

مكان الملايكة.. شهادة أم عن رحلة ابنتها

في ركن الانتظار داخل مجمع عين شمس، جلست أسماء أحمد تنتظر انتهاء جلسة ابنتها سلمى. تنظر إلى الأشجار والزهور بابتسامة امتنان، قبل أن تقول:

في “قبل ما نيجي هنا كنت بدفع مبالغ كبيرة في مراكز خاصة من غير أي تقدم حقيقي أول ما سلمى بدأت هنا، الوضع اختلف تمامًا.”

تضيف: أجمل حاجة إنهم بيقيّموا البرنامج العلاجي دوريًا وبيغيروه لو في حاجة محتاجة تعديل. بحس إنهم شركاء في رحلة بنتي، مش مجرد مركز علاج.”

وتصف المكان قائلة: أنا دايما بسميه مكان الملايكة.. لأنه بيديني راحة وسكينة من أول لحظة بدخل فيها.



ورش مهنية.. جسور نحو الاندماج

في مجمعي المرج وعين شمس، تتنوع الورش المهنية ما بين الخياطة، التطريز، صناعة الخرز، الجلود، النجارة والزراعة، ويشارك فيها نحو 200 مستفيد ومستفيدة.

لا تقتصر هذه الورش على التدريب المهني فقط، بل تساعد الأبناء على اكتساب مهارات حياتية، وتحمل المسؤولية، والاعتماد على الذات. بعض المنتجات تُعرض في معارض محلية، ما يمنحهم شعورًا بالفخر والإنجاز.



الغذاء والأمن الغذائي.. بعدٌ إنساني متكامل

من بين المبادرات اللافتة، برنامج «تكية المحروسة» الذي نجح في توزيع أكثر من 171 ألف وجبة جاهزة على الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع بنك الطعام المصري، لضمان وصول وجبات آمنة ومتوازنة للمستفيدين.

لم تكن الجولة مجرد انتقال بين مبانٍ، بل نافذة على فلسفة اجتماعية جديدة تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي، عبر المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع. فلسفة تجعل من الرعاية رحلة متكاملة تبدأ من الطفولة وتستمر حتى مرحلة الإنتاج والتمكين، لتعيد رسم خريطة الحماية الاجتماعية في مصر على أرض الواقع.



