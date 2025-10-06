نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه الساحق مديرًا عامًا لليونسكو: إنجاز تاريخي يُجسد مكانة مصر الحضارية في المقال التالي

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بخالص التهنئة إلى الدكتور خالد العناني، بمناسبة فوزه الكاسح في انتخابات المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وحصوله على 55 صوتًا من أصل 57، وانتخابه مديرًا عامًا للمنظمة، في إنجاز يُعد علامة مضيئة في سجل مصر الدبلوماسي والثقافي، ويُضاف إلى إنجازات الشعوب العربية والأفريقية.

إنجاز تاريخي يُضاف إلى سجل مصر الدبلوماسي والثقافي

أكد الرئيس السيسي أن هذا الفوز المستحق يمثل نصرًا جديدًا لمصر في المحافل الدولية، ويعكس ريادتها الحضارية والثقافية على مستوى العالم.

وأشار سيادته إلى أن فوز الدكتور خالد العناني بهذا المنصب الرفيع هو تجسيد لمكانة مصر العالمية وقدرة أبنائها على تحقيق النجاحات والقيادة في المؤسسات الدولية بكفاءة واقتدار.

ثقة عالمية في الكفاءات المصرية

وأضاف الرئيس أن هذا النجاح الكبير يعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية التي تمتلك العلم والخبرة والتفاني، مؤكدًا أن أبناء مصر يواصلون إثبات قدرتهم على المنافسة في مختلف المجالات الدولية، وإبراز الصورة المشرقة للدولة المصرية الحديثة التي تؤمن بالعلم والثقافة والحوار الحضاري.

مهمة نبيلة لحماية التراث الإنساني وتعزيز الحوار الثقافي

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ثقته الكاملة في أن الدكتور خالد العناني سيؤدي مهمته الجديدة في إدارة اليونسكو بكل إخلاص وكفاءة، مؤكدًا أنه سيُسهم في تعزيز الحوار الثقافي العالمي، وحماية التراث الإنساني المشترك، بما يليق بمكانة مصر كأم الحضارات، وبما يعكس روحها الداعية إلى السلام والتنوع والتفاهم بين الشعوب.

الرئيس: فوز العناني يُؤكد قدرة أبناء مصر على القيادة في المحافل الدولية

أكد السيد الرئيس أن هذا الانتصار هو رسالة تقدير لمصر من المجتمع الدولي، ويعكس إيمان العالم بقدرة المصريين على تولي المناصب القيادية في المؤسسات الأممية الكبرى، مشيدًا بمسيرة الدكتور العناني العلمية والعملية، وما يتمتع به من خبرة واسعة ورؤية متقدمة في مجالات الثقافة والتراث والتعليم.