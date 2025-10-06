نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من نظيره التونسي قيس سعيّد للتهنئة بانتصارات أكتوبر وبحث الأوضاع الإقليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من نظيره التونسي قيس سعيّد للتهنئة بانتصارات أكتوبر وبحث الأوضاع الإقليمية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، تناولت المباحثات خلاله العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة.

قيس سعيّد يهنئ الرئيس السيسي بانتصارات أكتوبر المجيدة

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس التونسي أعرب خلال الاتصال عن خالص تهنئته للرئيس السيسي وللشعب المصري بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، مشيدًا ببطولات الجيش المصري وما حققته تلك الحرب من عزة وكرامة للأمة العربية.

وقد ثمّن الرئيس عبد الفتاح السيسي اللفتة الكريمة من الرئيس التونسي، مؤكدًا أن انتصار أكتوبر سيظل رمزًا لوحدة الصف العربي، ودليلًا على أن الإرادة والتخطيط والعمل المشترك قادرون على تحقيق النصر وصون الكرامة.

بحث العلاقات الثنائية ونتائج اللجنة العليا المصرية التونسية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تضمن مناقشة العلاقات الثنائية بين مصر وتونس، حيث أشاد الرئيس السيسي بنتائج الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التي عُقدت في القاهرة خلال سبتمبر 2025، مؤكدًا أن تلك النتائج تمثل نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والثقافية.

كما اتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين الشقيقين، ويخدم مصالحهما المشتركة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

مباحثات حول تطورات الوضع في غزة وخطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة.

واستعرض الرئيس الجهود المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار وبدء تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، مؤكدًا أن مصر تعمل على استثمار الزخم الدولي الداعم للاعتراف بدولة فلسطين، بما يضمن العودة إلى مسار سياسي عادل وسريع يقوم على حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

من جانبه، أعرب الرئيس قيس سعيّد عن تقديره الكبير لجهود مصر والرئيس السيسي في وقف الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية ورفض تهجير سكان غزة، مؤكدًا أن تونس تدعم الموقف المصري الرامي إلى تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.