برومو الفيلم الوثائقي "أغنية على الحدود" قبل عرضه على القاهر الأخبارية

أحمد جودة - القاهرة - أذاعت قناة "القاهرة الإخبارية"، برومو الفيلم الوثائقي "أغنية على الحدود"، الذي سيعرض عبر شاشتها، يوم الثلاثاء.

ويسلط الفيلم الضوء على المشهد الإنساني والصحفي عند معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، حيث تتقاطع أصوات الميدان مع لقطات الألم والصمود الفلسطيني.

وبدأ البرومو بمشاهد مكثّفة للقصف والانفجارات في غزة، ومراسلي القناة وهم يواصلون عملهم وسط الخطر، لتفتتح الإعلامية ريهام إبراهيم الفيلم بعبارتها: "أنا ريهام إبراهيم، وهذه النافذة من أمامي معبر رفح".

وحمل الوثائقي لمحات من يوميات التغطية على الحدود، ويعرض شهادات لمراسلات القناة اللاتي وثّقن عمليات تبادل الأسرى، وتعثر إدخال المساعدات، ومشاهد دخول قوافل الإغاثة عبر المعابر، وسط أصوات القصف والتحديات الميدانية.