نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتور خالد العناني يوجّه كلماته الأولى إلى الدكتور السيد قنديل عقب فوزه بمنصب مدير عام اليونسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في لحظة تاريخية تفيض بالفخر والمشاعر الوطنية، وجّه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، وأستاذ علم المصريات بجامعة حلوان، رسالة مؤثرة إلى الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عقب إعلان فوزه رسميًا بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو.

وجاء في نص رسالة الدكتور العناني إلى رئيس جامعة حلوان:

"تم إعلان نتيجة الانتخابات الآن! حصلت، والحمد لله، على ٥٥ صوتًا، بينما حصل المرشح الكونغولي على صوتين فقط. الحمد لله