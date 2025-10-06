نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالًا بالذكرى الـ52 لنصر أكتوبر..اطلاق مبادرة "أكتوبر صوت النصر" بمراكز شباب الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة مبادرة "أكتوبر صوت النصر"، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية ومنصات آمنة تحتضن النشء والشباب، وتكون منارة للاحتفال بالمناسبات القومية وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.

وقد دشنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة احتفالاتها بذكرى الانتصار الـ52 لحرب أكتوبر المجيدة من على ضفاف نهر النيل بمركز شباب منيل شيحة، في أجواء وطنية مبهجة تزينت بالأعلام والأناشيد الوطنية، وسط مشاركة واسعة من الشباب وأعضاء مراكز الشباب.

بدأ الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، متابعته الميدانية للاحتفالات من أرض الواقع، بمشاركة أبناء الجيزة في مراكز الشباب المختلفة، حيث تابع الفعاليات بداية من مركز شباب السلام التابع لإدارة شباب العمرانية، مرورًا بمركز شباب أرض اللواء بإدارة العجوزة، ثم مركز شباب إمبابة بإدارة شمال الجيزة، في تفاعل مباشر مع أبناء المحافظة في أجواء من الفخر والاعتزاز.

وفي كلمته، أكد الدكتور محمود الصبروط أن مبادرة "أكتوبر صوت النصر" تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بوصول الرسالة والمعلومة إلى النشء والشباب، ليعلم الجميع عظمة التاريخ المصري وما سُطر فيه من بطولات، وصولًا إلى عبور الجمهورية الجديدة نحو التنمية المستدامة.

وأوضح الصبروط أن فعاليات المبادرة تُنفذ في 19 إدارة فرعية على مستوى محافظة الجيزة، حيث يشارك مديرو الإدارات الفرعية أبناءهم من الشباب والطلائع في الاحتفالات ومتابعتها ميدانيًا، ليجسدوا روح أكتوبر في أبهى صورها، ويغرسوا في نفوس الأجيال الجديدة حب الوطن والانتماء له.

الجدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة تنفذ ضمن فعاليات المبادرة برنامج "شاهد على العصر"، والذي يروي فيه أبطال حرب أكتوبر 1973 ذكرياتهم عن أيام النصر وما قدمه رجال القوات المسلحة من بطولات وتضحيات خالدة، تُعرض في فيديوهات عبر صفحات المديرية لتكون رسالة من الآباء إلى الأبناء، وتعريفًا للأجيال الجديدة بقيمة النصر وصناعته ولتكون امتدادًا لنصر مصر ماضي وحاضر ومستقبل.

IMG-20251006-WA0055

IMG-20251006-WA0057

IMG-20251006-WA0060

IMG-20251006-WA0064

IMG-20251006-WA0065

IMG-20251006-WA0049

IMG-20251006-WA0043

IMG-20251006-WA0053

IMG-20251006-WA0046

IMG-20251006-WA0052

IMG-20251006-WA0056

IMG-20251006-WA0067

IMG-20251006-WA0073

IMG-20251006-WA0045

IMG-20251006-WA0068

IMG-20251006-WA0066

IMG-20251006-WA0037

IMG-20251006-WA0047

IMG-20251006-WA0076

IMG-20251006-WA0042

IMG-20251006-WA0063

IMG-20251006-WA0050

IMG-20251006-WA0075

IMG-20251006-WA0070

IMG-20251006-WA0058

IMG-20251006-WA0048