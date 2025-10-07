نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد اللطيف: فوز الدكتور خالد العناني يجسّد المكانة المرموقة التي تحظى بها الكفاءات المصرية على الساحة الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدّم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص التهنئة والتقدير إلى الدكتور خالد العناني، بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة “اليونسكو”، في استحقاق دولي يعكس ما يتمتع به من كفاءةٍ علمية رفيعة، وخبرة واسعة، ومسيرة مشرفة في خدمة الوطن، وما قدمه من إسهامات متميزة في مجالات الآثار والتراث والثقافة.

وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذا الفوز يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء الشعب المصري، ويعكس الثقة والتقدير الدوليين للكفاءات المصرية التي أثبتت حضورها وقدرتها على تولي أرفع المناصب في المحافل العالمية، بفضل ما تتحلى به من علم وخبرة وإخلاص في أداء رسالتها.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرا بدعم الكوادر الوطنية وتمكينها من تمثيل مصر في المؤسسات الدولية، مؤكدًا أن فوز الدكتور خالد العناني بهذا المنصب الرفيع يأتي تتويجًا لهذا النهج الوطني الرائد الذي يهدف إلى تعزيز مكانة مصر الريادية إقليميًا ودوليًا.

كما أعرب الوزير عن خالص تمنياته للدكتور خالد العناني بدوام التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، مؤكدًا ثقته في قدرته على تحقيق المزيد من النجاحات التي تُعلي من قيمة الثقافة والتعليم والعلوم، وتُسهم في دعم الحوار الحضاري، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الفكر والمعرفة.