نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يشكر سامح شكري بمناسبة فوز مصر بمنصب مدير عام اليونسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج بخالص الشكر والتقدير للسيد وزير الخارجية السابق سامح شكرى الذي وضع أسس حملة انتخاب الدكتور خالد العنانى لمنصب مدير عام اليونسكو، وقاد جهود وزارة الخارجية في المراحل الأولي التأسيسية للحملة.

وأعرب الدكتور بدر عبد العاطي، عن تقديره وشكره لأعضاء حملة الترشيح بوزارة الخارجية، والوفد الدائم لدي اليونسكو في باريس، والقطاع متعدد الأطراف بوزارة الخارجية على ما بذلوه من جهد مكثف على مدار عامين ونصف فى الحملة الانتخابية للترويج للمرشح المصرى.

وأعرب وزير الخارجية عن تقديره للأشقاء في الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والسفارات المعتمدة في الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي على الدعم الواسع الذى قدموه للمرشح المصرى خلال حملته الانتخابية.

وأشاد وزير الخارجية فى هذا الإطار بالجهود الحثيثة والنشطة التى بذلتها السفارات المصرية بالخارج على مدار 30 شهرا ومساهمتها فى حشد التأييد الدولى للمرشح المصرى مما أسفر عن دعم دولى كاسح وغير مسبوق فى تاريخ انتخابات اليونسكو.