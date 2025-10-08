نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة.. إعداد ضباط الجمهورية الجديدة بعقول تكنولوجية وإنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، لحضور مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية، في احتفالية تعكس رؤية الدولة لإعداد رجل أمن عصري يجمع بين القوة والانضباط والعلم والمعرفة التكنولوجية.

تطوير شامل في البنية التعليمية والتدريبية

شهدت الأكاديمية خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية غير مسبوقة في بنيتها التحتية والتعليمية والتدريبية، من خلال تحديث الميادين التدريبية لتواكب الواقع الميداني، واستخدام تقنيات محاكاة حديثة تتيح للطلاب اكتساب المهارات العملية اللازمة للتعامل مع مختلف المواقف الأمنية.

كما تم إدخال مفاهيم حديثة إلى المناهج التعليمية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، لتخريج ضابط شرطة يمتلك أدوات العصر الرقمي وقادر على مواجهة التحديات الحديثة.

دمج قيم حقوق الإنسان في المناهج الأمنية

حرصت الأكاديمية على تعزيز الجانب الإنساني لدى الضباط الجدد، بإدماج مناهج متقدمة حول حقوق الإنسان والأمن الإنساني، بما يرسخ فكرة أن حماية المواطن واحترام حقوقه ركيزة أساسية في أداء رجل الشرطة داخل الجمهورية الجديدة.

نظام قبول دقيق ومناهج تفاعلية

اتبعت كلية الشرطة نظام قبول أكثر دقة وشفافية يعتمد على تقييم الجوانب العلمية والبدنية والنفسية للمتقدمين، لضمان اختيار أفضل العناصر القادرة على تحمل المسؤولية.

كما طورت الكلية طرق التدريس لتصبح أكثر تفاعلية، مع تحديث المقررات وإدخال الموارد التعليمية الحديثة وفق المعايير العالمية.

دعم البحث العلمي والتطوير المستمر

تشجع الأكاديمية الضباط على استكمال الدراسات العليا وإجراء الأبحاث المتخصصة في المجالات الأمنية الحديثة، كما تبتعث كوادرها إلى جامعات دولية مرموقة لرفع مستوى الكفاءة العلمية.

ويتم تحفيز أعضاء هيئة التدريس على تحديث المناهج والاستفادة من خبرات القيادات الأمنية الميدانية لتحقيق التكامل بين الجانب النظري والتطبيقي.

إعداد ضابط أمن للجمهورية الجديدة

من خلال هذه الجهود المتكاملة، تسعى الأكاديمية إلى تخريج ضابط شرطة يجمع بين الانضباط والقيادة والمعرفة والالتزام بالقانون، وقادر على صون أمن الوطن والمواطن، ليكون بحق أحد رموز الجمهورية الجديدة التي تؤمن بأن الأمن الحديث يبدأ من التعليم الواعي والاحترام المتبادل بين الدولة والمجتمع.