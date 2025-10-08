نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الوطنية للانتخابات تحدد مستندات إثبات الصفات لتشكيل القوائم في انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، في قرارها رقم 40 لسنة 2025، المستندات المطلوبة لإثبات الصفات عند تشكيل القوائم الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب، لضمان دقة البيانات وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.

مستندات إثبات صفة الفلاح

يشترط على المترشح بصفة فلاح تقديم إقرار رسمي يثبت أن الزراعة هي عمله الوحيد لمدة لا تقل عن عشر سنوات قبل الترشح، وأن يكون مقيمًا بالريف، وألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القُصّر عشرة أفدنة سواء بالملك أو الإيجار.

شروط صفة العامل وإثباتها

يقدم المترشح إقرارًا بأنه يعتمد على عمله اليدوي كمصدر رئيسي للدخل، وألا يكون منضمًا إلى نقابة مهنية أو مقيدًا بالسجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا.

ويستثنى من ذلك من بدأ حياته عاملًا ثم حصل على مؤهل عالٍ، بشرط أن يكون مقيدًا في نقابة عمالية مع تقديم شهادة من منظمة نقابية منشأة طبقًا للقانون رقم 213 لسنة 2017، معتمدة من وزارة العمل أو مديرياتها.

إثبات صفة الشباب

يُشترط أن يكون المرشح قد بلغ 25 عامًا ولم يتجاوز 35 عامًا في يوم فتح باب الترشح، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد مميكنة لإثبات السن.

ذوو الإعاقة والمستند المطلوب

يُطلب من المرشح من ذوي الإعاقة تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة أو تقرير طبي من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة يثبت حالته الصحية.

المصريون المقيمون بالخارج

يجب تقديم مستند رسمي يثبت الإقامة الدائمة بالخارج، مثل إذن إقامة دائمة بدولة أجنبية، أو ما يفيد الإقامة بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل فتح باب الترشح، مع استبعاد الدارسين أو المعارين أو المنتدبين من هذا التصنيف.

إثبات صفة المرأة والمسيحيين

تُثبت هذه الصفات من واقع بطاقة الرقم القومي، وتُعتبر جميع المستندات المقدمة أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات المصري.