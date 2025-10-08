أخبار مصرية

اللواء نضال يوسف: أمن مصر غايتنا النبيلة وأكاديمية الشرطة تواكب التقدم العلمي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء نضال يوسف، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، أن لحظة تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية تمثل تتويجًا لسنوات من العمل الجاد والمثابرة، مشيرًا إلى أن ما يميز احتفالية هذا العام هو مرور خمسين عامًا على صدور قانون أكاديمية الشرطة.

وأوضح اللواء نضال يوسف، خلال كلمته في احتفال تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأكاديمية قدمت عبر تاريخها صفوة من رجال الأمن الأوفياء الذين جسدوا معنى التضحية والفداء، مؤكدًا أن أمن مصر هو الغاية النبيلة التي لا حياد عنها.

وأضاف مساعد وزير الداخلية أن أكاديمية الشرطة تمكنت من مواكبة التقدم العلمي والتقني في برامج التدريب والتعليم، بما يعزز قدرتها على أداء رسالتها في إعداد وتأهيل رجل الأمن العصري القادر على مواجهة التحديات الأمنية المستجدة بكفاءة واقتدار.

