الحكومة تُعلن رسميًا ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 إلى الخميس

أحمد جودة - القاهرة - الحكومة تُعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 إلى الخميس.. قرار رسمي من مجلس الوزراء

في إطار الاحتفال بذكرى **انتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973**، أصدر الدكتور **مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء**، قرارًا رسميًا يقضي **بترحيل إجازة 6 أكتوبر** من يوم الإثنين إلى **الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025**، لتصبح عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الدولة.

هدف القرار وتفاصيله

يأتي القرار ضمن سياسة الحكومة في **توحيد الإجازات الرسمية مع نهاية الأسبوع**، بما يحقق التوازن بين **مصلحة العمل وراحة المواطنين**.

كما يهدف القرار إلى **تعزيز النشاط السياحي الداخلي**، ومنح المواطنين فرصة لقضاء عطلة ممتدة تُسهم في رفع الحالة المعنوية والنفسية.

إجازة للعاملين في القطاعين العام والخاص

يشمل القرار جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، إضافة إلى **قطاع الأعمال العام**.

ومن جانبه، أعلن **وزير العمل محمد جبران** أن العاملين في **القطاع الخاص** سيحصلون أيضًا على **إجازة مدفوعة الأجر يوم الخميس 9 أكتوبر**، وفقًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وفي حال استدعت ظروف العمل استمرار النشاط، يحق للعامل الحصول على **أجر مضاعف** أو **يوم راحة بديل** باتفاق الطرفين.

ذكرى نصر أكتوبر

تُعد **ذكرى السادس من أكتوبر** من أهم المناسبات الوطنية في مصر، حيث تُجسد انتصار الجيش المصري واستعادة الكرامة الوطنية عام 1973.

وتحرص الدولة سنويًا على **الاحتفاء بالذكرى الخالدة** بفعاليات واحتفالات رسمية وشعبية تقديرًا لتضحيات أبطال القوات المسلحة.

الإجازات المتبقية في عام 2025 بعد تعديل 6 أكتوبر

بعد ترحيل إجازة نصر أكتوبر إلى الخميس 9 أكتوبر، يتبقى للمصريين خلال عام 2025 عدد محدود من العطلات الرسمية المتوقعة، والتي تشمل:

* **المولد النبوي الشريف** (حسب الرؤية الشرعية).

* **عيد الميلاد المجيد** في 7 يناير 2026.



اجازة البنوك





أما بالنسبة للبنوك العاملة في مصر فقد أعلن البنك المركزي المصري عن إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل الموظفين والعاملين في البنوك المصرية يوم غد الخميس هو موعد اجازة 6 اكتوبر بمناسبة ذكرى الانتصارات العظيمة، حيث يمنح للموظفين ثلاثة أيام إجازة متتالية على أن يعود البنوك للعمل صباح يوم الاحد المقبل.



