نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة تلقي طلبات ترشح نواب بورسعيد: لم يحضر أحد في اليوم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أغلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحافظة بورسعيد أبوابها في اليوم الثاني دون تقدم أي مرشح جديد، ليستمر عدد المتقدمين حتى الآن 7 أشخاص فقط على مقعدي الدائرتين الأولى والثانية بالمحافظة.

وتجري أعمال اللجنة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، رئيس الاستئناف رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية، وعضوية المستشارين يوسف شومان وعبد الحليم صالح، وسط متابعة من الجهات المعنية لتيسير إجراءات التقديم وضمان سير العملية الانتخابية في هدوء وانتظام.

فتح باب الترشح

يُذكر أن اليوم الأول من فتح باب الترشح أمس شهد تقدم 7 مرشحين، إذ تقدم في الدائرة الأولى تامر الحمزاوي ومحمد أبو طالب، بينما شهدت الدائرة الثانية تقدم إبراهيم زكريا وأحمد منصور والنائب أحمد فرغلي ومحمد عادل الإسكندراني ومصطفى يوسف بأوراق ترشحهم.

ومن المقرر أن تستمر اللجنة في تلقي الطلبات حتى يوم الأربعاء المقبل، والذي حددته اللجنة العليا للانتخابات، وسط ترقب لمزيد من الأسماء التي ستدخل السباق الانتخابي خلال الأيام المقبلة.