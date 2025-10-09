نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025.. عدد 1392 تقدَّموا لمقاعد فردية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن لجان تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب قد باشرت أعمالها بانتظام في اليوم الأول بكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وبلغ عدد من تقدموا بأوراق الترشح ( 1392 ) علي النظام الفردي على مستوي الجمهورية، ولم يشهد اليوم الأول أي ترشح على نظام القوائم.

وتابع القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال البث الحى مع رؤساء لجان تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، سير عمل أول أيام فتح باب الترشح، وتوافد طالبي الترشح لمقار اللجان بكافة محافظات الجمهورية، ورصدت الغرفة وجود كثافات عالية بجميع لجان تلقى طلبات الترشح بمختلف المحافظات وتم التنسيق مع رؤساء اللجان ومديريات الأمن لتنظيم الحضور أمام اللجان وتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات الرقمنة المستندات وحفظها الكترونيا.

وفتحت 28 لجنة فحص وتلقى أوراق الترشح ومتابعة انتخابات مجلس النواب بمحافظات مصر، أبوابها لتلقى أوراق الترشح رسميًا لانتخابات مجلس النواب، اليوم الأربعاء، والتى تستمر لمدة 8 أيام متتالية تنتهى يوم الأربعاء المقبل، على أن تتلقى اللجان أوراق الترشح خلال هذه الفترة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير من تلقى أوراق المرشحين الذى يبدأ فى التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اليوم الأول من فتح باب الترشح بانتخابات مجلس النواب 2025، شهد كثافات عالية أمام اللجان الخاصة بالترشح، مشيرة إلى أن هذا الأمر متوقع وأنه تم تقديم كل أنواع الدعم الفني واللوجستي لرؤساء الـ28 لجنة المنوطة بتلقي وفحص أوراق الترشح في محافظات مصر.

الكشف الطبى على المرشحين

كما اشترطت الهيئة الوطنية للانتخابات على راغب الترشح بتقديم التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.

وبدأ إجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة لإجراءات الترشح لانتخابات مجلس النواب اعتبارا من يوم السبت الماضى، وحددت 129 مركزا طبيا و26 معملا تابعين لوزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي لمرشحي النواب لتوقيع الكشف الطبي علي طالبي الترشح.

المستندات المطلوبة للمرشح بنظام القائمة

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات لكل من يرغب فى الترشح لعضوية مجلس النواب 2025 /2030، التوجه إلى لجنة تلقى أوراق الترشح التابع لها، لاستكمال جميع المستندات المطلوبة التي تتمثل في السيرة الذاتية لطالب الترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية وصورة شخصية حديثة مقاس 4 في 6، وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان ما إذا كان مستقلًا أو حزبيًا، وذلك بإرفاق شهادة صادرة من الحزب المنتمى إليه موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب، وإقرار الذمة المالية والزوجة وأولاده القصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا، وإيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وشهادة ميلاد مميكنة وصورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، شهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من المحرومين مؤقتا من الترشح، وشهادة تفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، وإقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق بهذا القرار.





وبالنسبة للقوائم يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، يثبت التمثيل القانوني للقائمة بموجب شهادة معتمدة صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب للجنة المختصة ومقرها المحكمة الابتدائية المختصة بالدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم كتابة على النموذج المعد لذلك، محددًا به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه للقائمة وفقًا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية.



مواعيد الجدول الزمنى

وتُغلق اللجان باب الترشح يوم 15 أكتوبر وتُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية المرشحين يوم 16 أكتوبر بعد انتهاء فحص أوراق المرشحين والتأكد منها، وسيتم تقديم الطعون على القائمة المبدئية والمستبعدين من الترشح يومى 17 و18 أكتوبر الجاري، وتبدأ محكمة القضاء الإداري نظر الطعون المقدمة والبت فيها وفصلها خلال الفترة من يوم 19 حتى 21 أكتوبر، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر، تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 23 أكتوبر حتى 6 نوفمبر موعد الصمت الدعائي للمرحلة الأولي من الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية الفترة من 23 إلي 25 أكتوبر لتنازل المرشحين، وذلك لنشر القائمة النهائية الرسمية للمترشحين في الجريدة الرسمية يوم 26 أكتوبر، تمهيدًا للإجراءات الانتخابية التالية التي حددتها الهيئة علي مرحلتين الأولى منها فى 14 محافظة والثانية فى 13 محافظة، على أن تبدأ أول عملية اقتراع المصريين بالخارج في المرحلة الأولى يومي 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر المقبل.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، القرار رقم 44 لسنة 2025 بتشكيل لجان ومهام متابعة سير الانتخابات وتلقى طلبات الترشح فى انتخابات مجلس النواب.

ونص القرار على أن تتولى اللجان المشار إليها بالمادة الأولى المهام التالية.

أولا - مرحلة تلقى طلبات الترشح، وحتى إعلان القوائم النهائية في النظامين

1- تلقى طلبات الترشح لمدة ( ثمانية أيام ) اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر وحتى يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر وتقدم الطلبات يوميا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً

2- التأكد من استيفاء المستندات اللازمة وتسليمها إلى لجان فحص طلبات الترشح وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 39 لسنة 2025 بشأن فتح باب الترشح وإجراءاته في انتخابات مجلس النواب.

3- إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بكشفى أسماء المترشحين المقبولين بنظامي الفردي والقوائم عند عرضهما بمعرفة لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح.

4- إعلان القائمة النهائية لمترشحي النظامين الفردى والقوائم في مكان ظاهر أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بها، وذلك بعد انتهاء فترة الفصل في الطعون وتمام تنفيذ الأحكام الصادرة فيها.





ثانيا- مرحلة الإعداد والتجهيز للإنتخابات حتى يوم الاقتراع

1- التنسيق مع الأجهزة الإدارية والأمنية المختصة بكل محافظة للتأكد من صلاحية المراكز الإنتخابية ومقار اللجان الفرعية واللجان العامة ولجان الحفظ وتجهيزها بما يلزم لراحة الناخبين ورؤساء وأعضاء اللجان ومندوبي ووكلاء المرشحين في النظامين وممثلى منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم بمتابعة الانتخابات.

2- التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة بكل محافظة للتأكد من وضع خطط التأمين اللازمة.

3- التنسيق مع مديريات الأمن للتأكد من توافر مستلزمات العملية الانتخابية من صناديق شفافة وأقفال بلاستيكية وكبائن الإقتراع وخلافه.

4- تلقى البيانات والإخطارات الخاصة بالدعاية الإنتخابية من المترشحين وممثلى القوائم وإحالتها للجان المشكلة لمتابعة ومراجعة تطبيق ضوابط الدعاية الانتخابية وحساباتها وأوجه الإنفاق فيها والتي تقوم بدورها بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات.

5- إخطار رؤساء اللجان الفرعية والحفظ والعامة وأعضاءها باللجان المنتدبين للإشراف عليها.

6- استلام أوراق العملية الانتخابية (محاضر الإجراءات - بطاقات إبداء الرأى - محاضر الفرز والحصر العددي التعليمات المنظمة لعمل تلك اللجان وغيرها) وتسليمها لرؤساء اللجان الفرعية والعامة ولجان الحفظ في الموعد المحدد قبل عملية الاقتراع.

7- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقامة أعضاء اللجان العامة واللجان الفرعية ولجان الحفظ وتدبير أمورهم المعيشية.

8- إخطار ومتابعة حضور الأمناء الأصليين والاحتياطيين باللجان الفرعية والعامة والحفظ.

9- أخطار الهيئة الوطنية لانتخابات بتمام كل أجراء من الإجراءات السابقة.



ثالثا - مرحلة الاقتراع

1- استمرار التواصل على مدار اليوم بجميع رؤساء اللجان الفرعية ورؤساء اللجان العامة ومعاونتهم في التعامل مع كافة المشاكل والعقبات التي تعوق سير العملية الانتخابية.

2- التأكد من انتظام العمل بمقار اللجان الفرعية واللجان العامة خلال العملية الانتخابية وخلال فترة الراحة وسلامة إجراءات غلق المقار في نهاية اليوم الأول للاقتراع.

3- التأكد من انتظام الخدمات الأمنية المعينة لحراسة المراكز الانتخابية عقب انتهاء اليوم الأول للاقتراع.

4- التأكد من فتح مقار اللجان الفرعية ببداية اليوم الثاني للاقتراع وانتظام العمل بها.

5- التواصل مع رؤساء اللجان الفرعية للتأكد من نقل كافة أوراق العملية الانتخابية إلى اللجان العامة.

6- وضع خطة مرور على اللجان الفرعية خلال أيام الاقتراع.

7- أخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بتمام كل أجراء من الإجراءات السابقة.



رابعا - مرحلة ما بعد انتهاء عملية الاقتراع

1- التنسيق مع مديريات الأمن للتأكد من استردادها لكافة مستلزمات العملية الانتخابية المستخدمة والفارغة.

2- استلام كافة أوراق العملية الانتخابية من رؤساء اللجان العامة ولجان الحفظ.

3- تسليم كافة أوراق العملية الانتخابية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ومقر الحفظ الخاص بها.

ويتولى رئيس كل لجنة إعداد تقرير شامل عن كل مرحلة من المراحل السابق بيانها وإخطار الهيئة بها.

