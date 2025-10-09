نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشارة الاتحاد الأوروبي: وقف إطلاق النار في غزة خطوة إيجابية تفتح الباب أمام إعادة الإعمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قالت الدكتورة كاميلا زاريتا، مستشارة الاتحاد الأوروبي، إن وقف إطلاق النار في غزة يُعد خبرًا جيدًا، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يركز على توفير الموارد اللازمة للمساعدة الإنسانية.

وأكدت زاريتا، في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي مقدمة برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وقف إطلاق النار سيسمح بإعادة فتح العيادات والمدارس، وهو أمر بالغ الأهمية، مضيفة أن التقدم نحو حل الدولتين يتطلب الاستمرار في المحاولات والجهود المختلفة.

وأشارت إلى دور الوساطة الفعّال الذي تلعبه مصر وقطر، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يمول الإجراءات والمواد اللازمة لتوصيل المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة.