خبيرة أمن: اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة مناسبة تاريخية

أحمد جودة - القاهرة -

قالت الدكتورة بروك تايلور خبيرة في شؤون الأمن والدفاع، إنّ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مناسبة تاريخية، مؤكدة: "يجب أن نقر أن السلام عملية فعالة سوف تتطلب كل الجهود من كافة الأطراف".

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي مقدمة برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: "إذا نظرنا إلى وقف إطلاق النار والخطط التي تحتوي على 20 نقطة، علينا أن ننتبه إلى الآتي: أولًا، تجميد العمليات العسكرية وننتظر إلى توقعات من إسرائيل بانسحاب إسرائيلي من الأماكن لتجميد الأمر لكل الرهائن المحتجزين، وكذلك لإنهاء هذه المعاناة جراء الحرب بين إسرائيل وحماس".

وتابعت: "وإذا نظرنا إلى الشروط التي حدثت، فمن الواضح أن الرئيس الأمريكي وكذلك وزيرة الخارجية الأوروبية والإدارة الأمريكية وضعت ثقلها من أجل إطلاق سراح المخطوفين وكذلك دخول المساعدات الإنسانية".

وأوضحت: "حتى هذه خطة منهجية وعملية تتطلب التعاون بين إسرائيل وحماس، ولكن اليوم هي مناسبة تاريخية وتتطلب أن تجلب للعالم الكثير من الأمل لإنهاء النزاع بين إسرائيل".