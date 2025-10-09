نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شؤون الأمن والدفاع : ترامب واضح في التزامه بجلب السلام للشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الدكتورة بروك تايلور خبيرة في شؤون الأمن والدفاع، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي ملتزم بحل السلام وكذلك الوصول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحةً: " نستطيع أن نرى أن هذه الأفعال وكذلك وضع الشروط الأولية لإيقاف نزف الدماء وإطلاق المحتجزين والسجناء الفلسطينيين".

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي مقدمة برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك حاجة إلى وقت لجلب السلام للمنطقة، مشددًا، على أنّ الرئيس الأمريكي دونالد وإدارته ملتزمين بذلك، وهذا يمثل وجه الدور الذي يلعبه الشركاء.

وحول الضامن لالتزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق، قالت: "نحن في حاجة إلى أن نراقب التصريحات الرسمية التي تأتي من الإدارة الأمريكية فيما يخص خطة السلام ويجب أن نتابع هذا على مدار الوقت.. واليوم لدينا خبر جيد، وهو اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرةً، إلى أنّ الرئيس الأمريكي كان واضحا فيما يخص التزامه بجلب السلام للشرق الأوسط وهو ما يحدث اليوم، وكذلك الدول القوية وجهودها في المنطقة".

وذكرت، أنّ الوقت قد حان للثقة والتعاون بين كل من إسرائيل وحماس، من أجل الانطلاق قدما من هذه الخطة، ومن خلال التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الدول الأعضاء، موضحة، أن الرئيس الأمريكي ترامب يعمل حيال ذلك، ومشددة، على أنّ هناك طريق طويل والتزام طويل لجلب السلام في المنطقة.