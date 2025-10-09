نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطع المياه عن بعض القرى بأطفيح لتنفيذ خط الانحدار الرئيسي لمشروع الصرف الصحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ومدينة أطفيح وقيام الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال تنفيذ خط الانحدار الرئيسي بمشروع الصرف الصحي بقرية الخرمان وما تتطلبه من أعمال تحويلات على خط المياه قطر 600 مم المغذي لمناطق الخرمان والبرمبل والكريمات.

الأمر الذي يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 10 / 10 / 2025 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 11 / 10 / 2025.

