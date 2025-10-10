نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يعزي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق في وفاة شقيقته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، تقدَّم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق، المهندس إبراهيم محلب، عضو مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، في وفاة شقيقته الكريمة.

هذا، ويتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة وذويها، داعيا المولى عز وجل أن يتغمَّدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.