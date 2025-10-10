نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ينعى شقيقة المهندس إبراهيم محلب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدَّم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى المهندس إبراهيم محلب - رئيس وزراء مصر الأسبق ومساعد رئيس الجمهورية الأسبق، في وفاة شقيقته المغفور لها بإذن الله الدكتورة منى محلب.

داعيًا الله عز وجل أن يتغمَّد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يرزقها فسيح جناته، وأن يربط على قلوب أهلها ومحبيها، وأن يُلهمهم الصبر والاحتساب.

{إنَّا للَّهِ وإنَّا إلَيْهِِ رَاجِعُونَ}إ