مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025

موعد بدء الشتاء

مع اقتراب تطبيق التوقيت الشتوي في مصر بنهاية شهر أكتوبر 2025، بدأ المواطنون في متابعة الأخبار الفلكية لمعرفة موعد تعديل الساعة رسميًا. ووفقًا لوزارة الكهرباء والطاقة والمصادر الفلكية، سيُقدّم التوقيت بمقدار 60 دقيقة كاملة يوم الجمعة الأخير من الشهر الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية الموسمية، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء الذي يبدأ رسميًا يوم 21 ديسمبر 2025.

توقعات الخبراء

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يؤدي تطبيق التوقيت الشتوي إلى انتظام أفضل لساعات النهار، ومواكبة انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا، إضافة إلى تسهيل التحرك اليومي للمواطنين مع ساعات الصباح المبكرة والمساء. ويستمر فصل الشتاء 89 يومًا و20 ساعة و22 دقيقة، مع توقعات بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة وزيادة فرص الأمطار على بعض المحافظات، مما يمنح المصريين أجواءً معتدلة ومناسبة للأنشطة اليومية خلال هذا الفصل.



نصائح للمواطنين

مع تطبيق التوقيت الشتوي، ينصح خبراء الفلك والأرصاد المواطنين بالاستعداد المبكر للتقلبات الجوية المصاحبة لبداية فصل الشتاء، والتي قد تتضمن انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة ليلًا وزيادة في نشاط الرياح في بعض المناطق. كما شددوا على أهمية متابعة النشرات الجوية اليومية لتجنب أي مفاجآت، خصوصًا في المناطق الشمالية والساحلية التي تشهد أمطارًا متفرقة أحيانًا في بدايات الشتاء.

ومن المتوقع أن يشهد المواطنون أيضًا تحسنًا في استهلاك الطاقة المنزلية، حيث يساعد التوقيت الشتوي على تقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية في ساعات الصباح الباكر والمساء. كما ستتاح الفرصة للأنشطة الخارجية في أوقات النهار دون الحاجة للاعتماد الكبير على أجهزة التدفئة، ما يساهم في تحسين نمط الحياة اليومية وتقليل الاستهلاك الكهربائي للمنازل والمؤسسات.

