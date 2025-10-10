نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم وغدًا في مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأرصاد تحذر من انخفاض كبير في درجات الحرارة وأمطار تمتد لمناطق واسعة غدًا

مع دخول فصل الخريف، تشهد الأجواء في مصر تقلبات مناخية ملحوظة، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا، وتظهر مؤشرات على احتمال هطول أمطار متفرقة في بعض المناطق. في هذا التقرير، نعرض بالتفصيل توقعات الطقس لليوم وغدًا، ونحلّل تأثير هذه التغيرات على الحياة اليومية، ونقدّم نصائح مهمة للمواطنين.

اليوم الجمعة: غيوم متزايدة وبرودة مطبقة مساءً

تسجل القاهرة حاليًا أجواء غائمة جزئيًا مع ارتفاع تدريجي في الغيوم خلال فترة ما بعد الظهر.

يتوقع أن تصل الحرارة العظمى إلى نحو 29 °C، بينما تنخفض الصغرى إلى نحو 19 °C مساءً، مما يجعل الأجواء أكثر برودة خصوصًا في المساء.

الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة في بعض الأوقات، ما قد يُعزز الإحساس بالبرودة، خصوصًا بعد غروب الشمس.

لا توجد دلائل قوية على أمطار غزيرة في القاهرة اليوم، لكن في بعض المناطق القريبة من السواحل أو في مناطق المرتفعات قد تنشأ حالة من الاستقرار الجوي تؤدي إلى بعض التقطُّرات الخفيفة أو السحب الممطرة المتفرقة — لا يمكن استبعادها بالكامل، خصوصًا مع تواجد الغيوم الركامية.

حالة الطقس

غدًا السبت: استقرار مع غبار وضباب محتمَل

من المتوقع أن تسود أجواء مشوبة بضباب خفيف أو ضباب نهاري في بعض الأحياء، خصوصًا في الصباح الباكر، مع ظهور الشمس ببطء.

تصل درجة الحرارة العظمى إلى نحو 29 °C أيضًا، والصغرى إلى 20 °C تقريبًا، بحيث يكون الاختلاف بسيطًا مقارنة باليوم السابق.

الرياح قد تظل نشطة بعض الشيء بعد الظهر، ما قد يثير ذرات غبار في الهواء (وبخاصة في المناطق المعرضة للغبار أو القريبة من الصحارى).

فرص الأمطار تبقى ضئيلة، ويُحتمل حدوث قطرات متفرقة في مناطق محدودة إذا توافرت الاشتراطات الجوية المحلية.

تحليل التغيرات والعوامل المؤثرة

1. انخفاض تدريجي في الحرارة

بما أننا في مرحلة انتقال بين المواسم، فإن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض الليلي والبرودة تبدأ بالتسلل إلى الفترات المسائية، وهو ما يشعر به كثيرون واضحًا مقارنة بفترات الظهيرة.



2. تأثير الرياح والغبار

الرياح التي قد تشتد أحيانًا تكون عاملًا مساعدًا على تأثير الإحساس بالبرودة وقد تنقل معها ذرات غبار إلى بعض المناطق، مما قد يخفف من وضوح الأجواء.



3. سحب ركامية محليّة

إذا تكوّنت سحب ركامية محليّة في بعض المناطق (بسبب التغيرات في الرطوبة أو التقاء كتل هوائية)، قد تفضي إلى أمطار متفرقة أو رشّ خفيف في مناطق محدودة، لكن هذا السيناريو ليس مؤكدًا للجميع.



4. الاختلاف الجغرافي

المدن الساحلية (كالإسكندرية) والمناطق القريبة من البحر قد تشهد تأثيرات إضافية مثل ضباب أو رطوبة أعلى، مما يُسهّل ظهور الأمطار الخفيفة في فترات الصباح أو الليل.

نصائح مهمة للمواطنين

ارتدِ ملابس خفيفة دافئة في المساء والمناشف الخفيفة في الصباح والمساء، خاصة في الأماكن المفتوحة.

لا تستهين بفترة الغسق والليل؛ فقد يشعر البعض ببرودة ملحوظة خاصة في الأحياء المرتفعة أو المفتوحة.

تجنب التنقل في أوقات الغبار أو الرياح القوية إن أمكن، خاصة إذا كنت تعاني من أمراض تنفسية أو الحساسية.

راقب الأحوال في الصباح الباكر إذا كنت ستتنقل لمسافات بعيدة؛ قد يكون هناك ضباب أو تشويش بسيط في الرؤية في بعض المناطق.

في حال ظهور سحب داكنة أو عنيفة، توخّ الحذر وابتعد عن الأماكن المكشوفة أو المعرضة للرياح.