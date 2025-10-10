نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يسيّر القافلة الـ48 «زاد العزة» محملة بـ1600 طن من المساعدات العاجلة إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإغاثية لدعم الأشقاء في قطاع غزة، حيث دفع صباح اليوم القافلة الـ48 من مبادرة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، محملة بنحو 1600 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة.

وتضم القافلة عددًا من الشاحنات المحملة بالسلال الغذائية والدقيق والمستلزمات الطبية والإغاثية الضرورية، في إطار الدور الوطني الذي يضطلع به الهلال الأحمر المصري كآلية معتمدة لتنسيق وتفويج المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة.

وتأتي هذه القافلة استكمالًا لسلسلة القوافل الإنسانية التي انطلقت في 27 يوليو الماضي، ضمن مبادرة «زاد العزة»، والتي حملت آلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة، شملت سلاسل الإمداد الغذائي، الدقيق، ألبان الأطفال، الأدوية والمستلزمات الطبية، مواد العناية الشخصية، وأطنانًا من الوقود.

ويواصل الهلال الأحمر المصري تواجده الدائم على الحدود لتنسيق دخول المساعدات، مؤكدًا أن معبر رفح من الجانب المصري لم يُغلق منذ بداية الأزمة. كما تواصل الفرق الميدانية تأهبها في المراكز اللوجستية المختلفة لضمان تدفق المساعدات، والتي تجاوز إجماليها حتى الآن نصف مليون طن من المواد الإغاثية، بجهود نحو 35 ألف متطوع يعملون على مدار الساعة.

1000579430

1000579429

1000579428

1000579427

1000579426

1000579425