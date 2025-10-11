نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يؤكد التزام مصر بدعم اليونسكو لمد جسور التواصل بين الثقافات والشعوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي التزام مصر بدعم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والعمل على مد جسور التواصل بين الثقافات والشعوب، تعزيزًا لقيم السلام والتفاهم الإنساني المشترك.

السيسي يهنئ خالد العناني بفوزه التاريخي

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الدكتور خالد العناني، المدير العام المنتخب لمنظمة اليونسكو، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استهل اللقاء بتجديد تهنئته للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه الساحق في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو، بحصوله على تأييد 55 من أصل 57 دولة، وانتخابه مديرًا عامًا للمنظمة.

الرئيس السيسي: فوز مصر يعكس مكانتها الحضارية والثقافية

أوضح الرئيس السيسي أن هذا الفوز يُعد إنجازًا تاريخيًا يعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها مصر، ويجسد التقدير الدولي العميق لإرثها الحضاري وثقافتها العريقة وإسهاماتها الفكرية، مؤكدًا أن حضور مصر في المحافل الإقليمية والدولية أصبح أكثر تأثيرًا بفضل جهودها في نشر قيم التسامح والتعاون الثقافي.

العناني: فوز مصر باليونسكو مسؤولية كبيرة لتعزيز التعاون الدولي

من جانبه، أعرب الدكتور خالد العناني عن خالص شكره وامتنانه للرئيس السيسي على الدعم الكبير الذي حظي به، مشيدًا بدور وزارة الخارجية والسفراء والدبلوماسيين المصريين وبعثة مصر لدى اليونسكو في دعم حملته الانتخابية حتى تحقيق هذا الفوز التاريخي.

وأكد العناني أن الثقة الدولية التي مُنحت له تُحمّله مسؤولية كبيرة للعمل على تعزيز التعاون الدولي في حماية التراث الإنساني ونشر المعرفة وترسيخ قيم السلام والتعايش والتسامح بين مختلف الحضارات.

السيسي: مصر ستواصل دعم اليونسكو في مجالات التعليم والثقافة

وشدد الرئيس السيسي، في ختام اللقاء، على أهمية مواصلة التعاون الوثيق بين مصر ومنظمة اليونسكو في المجالات التعليمية والتربوية والثقافية، وفي جهود صون التراث الإنساني، مؤكدًا التزام مصر بدعم أنشطة المنظمة ومبادراتها الإنسانية والعمل المشترك على مد جسور التواصل بين الثقافات والشعوب.