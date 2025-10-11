نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال جولته بمصنع "تي آند سي" للملابس الجاهزة بالقليوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال جولته بمصنع "تي آند سي" للملابس الجاهزة بالقليوبية

في إطار جولته التفقدية اليوم بمحافظة القليوبية، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة مصنع "تي آند سي" للملابس الجاهزة بمدينة العبور، والذي يُعد من أكبر المصانع المصدّرة للملابس في الشرق الأوسط، حيث تفقد خطوط الإنتاج، وأشاد بحجم الاستثمارات وفرص العمل التي يوفرها المصنع.