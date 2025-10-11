نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يلتقي نائب وزير الموارد المائية الصيني لبحث تعزيز التعاون المشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بالسيد وانج باوين نائب وزير الموارد المائية الصيني، وذلك قبيل انطلاق فعاليات “أسبوع القاهرة الثامن للمياه” غدًا الأحد 12 أكتوبر 2025، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات المياه.



وأكد الدكتور سويلم على عمق علاقات الصداقة التاريخية التي تربط مصر والصين في مختلف المجالات، وخاصة في مجال المياه، مشيرًا إلى حرص الوزارة على مواصلة التعاون المثمر مع وزارة الموارد المائية الصينية بما يخدم مصالح البلدين.

من جانبه، أعرب نائب الوزير الصيني عن تقديره للعلاقات القوية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1956، مؤكدًا حرص بلاده على التعاون مع مصر في مجال إدارة الموارد المائية.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين وتنفيذ مشروعات وأنشطة تعكس بنودها، مع تحديث المذكرة من خلال مجموعة عمل مشتركة تحدد مجالات التعاون ذات الأولوية، إلى جانب مواصلة التنسيق في الفعاليات الدولية المعنية بالمياه، ومنها مؤتمر الأمم المتحدة القادم للمياه.

وأشار وزير الري إلى أهمية تعزيز التبادل الفني والتقني بين البلدين وتبادل الزيارات الميدانية للتعرف على المشروعات المنفذة على أرض الواقع، مع توفير دورات تدريبية متخصصة للكوادر المصرية في الصين، والاستفادة من قدرات مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA).

كما شدد الدكتور سويلم على ضرورة البدء في التعاون بمجالات حوكمة المياه، والتحول الرقمي، ورفع كفاءة الاستخدام، وتقنيات تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، والمنشآت المائية، ونماذج إدارة وتوزيع المياه، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، وحماية الشواطئ، إلى جانب تعريف الفلاحين بتقنيات زيادة الإنتاج الزراعي بأقل كمية من المياه.

وأكد الوزير على أهمية التعاون بين المركز القومي لبحوث المياه والمراكز البحثية الصينية في المجالات التطبيقية التي تخدم إدارة الموارد المائية في البلدين.

