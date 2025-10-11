نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: نجحنا في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المصرية المستمرة لوقف معاناة الشعب الفلسطيني وتهيئة الأجواء لعودة الاستقرار في قطاع غزة.

رئيس الوزراء يشيد بجهود الرئيس السيسي

وجّه مدبولي الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده الكبيرة ودوره المحوري في التوصل إلى الاتفاق، مشيرًا إلى أن الرئيس كان وما زال داعمًا أساسيًا لكافة التحركات الرامية إلى إحلال السلام وحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية.

إشادة دولية بالدور المصري في مفاوضات غزة

كما أعرب رئيس الوزراء عن امتنانه لـ أجهزة الدولة السيادية على دورها وجهودها المكثفة في تحقيق هذا الإنجاز الدبلوماسي الهام، موضحًا أن هناك إشادات دولية واسعة بدور مصر الريادي في مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأكد مدبولي أن الدور المصري المتوازن في إدارة الملف الفلسطيني يعكس مكانة مصر التاريخية والإقليمية كداعم أساسي لحقوق الشعب الفلسطيني وجهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

مصر تواصل دعمها لحقوق الفلسطينيين

أكد رئيس الوزراء في ختام تصريحه أن مصر ستظل ثابتة على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، وستواصل جهودها لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، والعمل مع شركائها الدوليين لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.