"التضامن الاجتماعي": التدخل السريع يتعامل مع 184 بلاغًا خلال الأسبوع الأول من أكتوبر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن فرق التدخل السريع المركزية والتابعة لها بالمحافظات تعاملت مع 184 بلاغًا متنوعًا خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، شملت كبارًا وأطفالًا بلا مأوى، وحالات إنسانية، وسيدات معنّفات وأطفالهن، إضافة إلى بلاغات تخص مؤسسات رعاية اجتماعية بعدد من محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة الاستجابة لما يرد من بلاغات واستغاثات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، وصفحات التواصل الاجتماعي، ومنصات الإبلاغ المختلفة التابعة للوزارة.

وأوضحت الوزارة أن البلاغات توزعت على 132 حالة لكبار بلا مأوى، و33 حالة لأطفال بلا مأوى، و3 حالات لنساء معنّفات وأطفالهن دون مأوى، و8 حالات لأشخاص من ذوي الإعاقة، وحالتين إنسانيتين، إلى جانب رصد انتهاكات داخل 6 مؤسسات رعاية اجتماعية.

وأضاف البيان أن محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية، الفيوم، والمنيا جاءت في مقدمة المحافظات من حيث عدد البلاغات التي تم التعامل معها خلال الفترة المذكورة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعامل الفوري مع البلاغات المتعلقة بالفئات فاقدة الرعاية والمأوى، مشددة على أن فرق التدخل السريع تمثل خط الدفاع الأول في حماية المواطنين بلا مأوى، وفي رصد أي انتهاكات داخل مؤسسات الرعاية، تنفيذًا لسياسة الوزارة في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة على مستوى الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى أن البلاغات تُستقبل عبر الخط الساخن للوزارة (16439)، والخط الساخن لأبناء مصر (19282)، والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528)، إلى جانب ما يتم رصده من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.



