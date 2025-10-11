نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مترو الأنفاق: تمديد ساعات التشغيل غدا بسبب مباراة مصر وغينيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن مدّ ساعات تشغيل الخط الثالث "الأخضر" حتى الثانية صباحًا غدًا، تيسيرًا على الجماهير المتجهة إلى استاد القاهرة الدولي لتشجيع المنتخب الوطني في مباراته أمام منتخب غينيا.

وأكدت الشركة، في بيان لها اليوم، أنه سيتم تشغيل قطار كل 4 دقائق ونصف قبل المباراة وبعدها، لتسهيل حركة انتقال المشجعين من وإلى محطة الاستاد، مشددة على حرصها على توفير وسيلة نقل آمنة وسريعة ومريحة لجمهور الكرة المصرية.

وأوضحت الشركة أن زمن التقاطر بين القطارات القادمة من محطتي جامعة القاهرة ومحور روض الفرج حتى محطة الكيت كات سيبلغ 9 دقائق، وذلك ضمن خطة تنسيق حركة التشغيل على هذا الجزء من الخط.

كما أشارت إلى أن فرق خدمة العملاء بالمحطات استعدت بكامل طاقتها لاستقبال الجماهير وتنظيم حركة الدخول والخروج، بما يضمن سهولة الانتقال وانسيابية الحركة قبل المباراة وبعدها.