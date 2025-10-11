نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يبحث مع نائب الوزير الياباني تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية وإنشاء قناطر ديروط الجديدة بنسبة تنفيذ 90% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بالسيد هيروسي ماسايوشي نائب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة الياباني، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر واليابان في مجال إدارة الموارد المائية، وذلك قبيل انطلاق فعاليات “أسبوع القاهرة الثامن للمياه” غدًا الأحد.

وخلال اللقاء، رحّب الدكتور سويلم بنائب الوزير الياباني، مشيدًا بعلاقات التعاون المتميزة بين البلدين، والتي تمتد لسنوات طويلة، مؤكدًا على حرص مصر على استمرار التعاون المشترك خلال الفعاليات الدولية القادمة.

وأشار وزير الري إلى تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة بين مصر واليابان، من أبرزها إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، موضحًا أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 90% حتى تاريخه، وأنه شهد على الطبيعة في أغسطس الماضي بدء إجراءات إزالة السد المؤقت ومرور المياه عبر بوابات قنطرة حجز الإبراهيمية.

كما تناول اللقاء استعراض مشروع “تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة”، بالشراكة مع حكومة اليابان ومنظمة الفاو، والذي يتضمن تنفيذ صوبات زراعية، وإنشاء مدارس حقلية للمزارعين بمحافظات كفر الشيخ والمنيا وقنا، وتدريب المهندسين والمزارعين، وتقييم التحسن في كفاءة الري.

وناقش الجانبان أيضًا الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة بين البلدين في مجال إدارة الموارد المائية، بهدف إنشاء إطار للحوار المشترك لمواجهة تحديات قطاع المياه في ظل التغيرات المناخية.

وأكد الدكتور سويلم حرص مصر على الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية الحديثة ضمن منظومة الري المصرية 2.0، والتي تعتمد على التحول الرقمي ورفع كفاءة استخدام المياه، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من تقنيات التحلية منخفضة التكلفة في دعم الإنتاج الكثيف للغذاء، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي للدولة المصرية.

