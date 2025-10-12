نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي: أسبوع القاهرة للمياه منارة فكرية ومركز عالمي للحوار والتعاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر هبة النيل، أرض النهر الخالد الذي يمثل شريان الحياة ويربط الماضي بالحاضر ومستقبل الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على الموارد المائية باعتبارها أساس التنمية والاستقرار.

وجاءت تصريحات الرئيس خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة من أسبوع القاهرة للمياه، الذي يُعقد بمشاركة عدد من الوزراء والخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الإقليمية والعالمية المعنية بقضايا المياه والتنمية المستدامة.

أسبوع القاهرة للمياه.. منبر عالمي للحوار والتعاون

قال الرئيس السيسي إن أسبوع القاهرة للمياه أصبح حدثًا سنويًا بارزًا ومنارة فكرية عالمية تُسهم في تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول التحديات المائية التي تواجه العالم، مشددًا على أن مصر تسعى من خلال هذا الحدث إلى بناء جسور التعاون الإقليمي والدولي في إدارة الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي.

تعزيز الوعي بقضايا المياه والتنمية المستدامة

وأشار الرئيس إلى أن انعقاد أسبوع القاهرة للمياه للعام الثامن على التوالي يعكس التزام مصر الراسخ بقضايا البيئة والمناخ والمياه، مؤكدًا أن القاهرة تسعى لأن تكون مركزًا عالميًا للحوار حول أفضل الممارسات والسياسات الهادفة إلى تحقيق الاستخدام الرشيد للمياه ومواجهة آثار التغيرات المناخية.