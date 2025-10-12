نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي: حماية المياه قضية مصيرية تتطلب تعاونًا دوليًا شاملًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حماية المياه تمثل قضية مصيرية لم تعد شأنًا محليًا أو إقليميًا، بل أصبحت قضية عالمية تتطلب تضافر الجهود الدولية، مشيرًا إلى أن العالم يواجه تحديات متزايدة تتعلق بتصاعد الطلب على المياه وشُح الموارد الطبيعية.

دعوة إلى تعزيز التعاون العابر للحدود

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه، أن مواجهة أزمة المياه تستوجب تعزيز التعاون العابر للحدود في إدارة الموارد المائية المشتركة، مشددًا على أهمية تبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه.

مصر تدعم الحلول المستدامة لمواجهة أزمة المياه

وأشار الرئيس إلى أن مصر تتبنى سياسات متكاملة للحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، لافتًا إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يمثل منصة دولية للحوار والتعاون حول أفضل السبل للتعامل مع التحديات المائية العالمية في ظل التغيرات المناخية.