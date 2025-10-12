نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي: مصر سلكت مسارًا دبلوماسيًا نزيهًا في قضية السد الإثيوبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر انتهجت مسارًا دبلوماسيًا نزيهًا ومسؤولًا في التعامل مع قضية السد الإثيوبي، مشيرًا إلى أن القاهرة سعت منذ البداية إلى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق جميع الدول المتشاطئة.

النيل ملكية مشتركة بين الدول

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، أن "الحقيقة الثابتة أن نهر النيل ملكية مشتركة لكل الدول المتشاطئة"، مؤكدًا أن مصر تؤمن بأهمية التعاون في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود على أساس المنفعة المشتركة وعدم الإضرار بأي طرف.

دعوة لتعزيز التعاون الإقليمي

وشدد الرئيس على أن مصر ما زالت تمد يدها للتعاون القائم على الثقة والاحترام المتبادل، مؤكدًا أن الحلول العادلة والدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة لشعوب المنطقة.