نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس المجلس العالمي للمياه: “أسبوع القاهرة” أصبح منصة دولية مسموعة لحماية المناخ وتحقيق الأمن المائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد لوي فوشون، رئيس المجلس العالمي للمياه، أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح صوتًا مسموعًا في مختلف أرجاء العالم، مشيرًا إلى أنه يمثل منصة دولية مهمة تجمع القادة والخبراء لمناقشة التحديات المائية ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، والتي افتتحها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بكلمة مسجلة، بحضور وعدد من الوزراء والمحافظين، إلى جانب وزراء وسفراء ورؤساء وفود من الدول العربية والأفريقية والأجنبية.

وقال فوشون إن العالم يعيش حالة من الاضطراب بين الفقر والسلام والثراء والحروب، مشددًا على ضرورة أن تتكاتف الدول لحماية المناخ وتحقيق السلام المائي، في ظل وجود أكثر من 4 مليارات شخص يعيشون تحت خط الفقر المائي.

وأوضح أن المجلس العالمي للمياه يتبنى سياسات تهدف إلى تحقيق الأمن المائي العالمي، من خلال الإدارة الرشيدة للموارد والحفاظ عليها وترشيد استخدامها لتخدم جميع الشعوب.

وأشار رئيس المجلس العالمي للمياه إلى أن العالم ينقسم بين مناطق تعاني من الجفاف وأخرى تتمتع بوفرة مائية، وهو ما يستدعي العمل على تحقيق التوازن عبر التعاون الدولي ومواجهة الجفاف بشتى الطرق، مؤكدًا أن مصر شريك أساسي في صياغة الحلول العالمية للمياه.





وشدد فوشون على أهمية حوكمة المياه وحسن إدارتها وتخزينها سواء في السدود أو البحيرات أو الخزانات الجوفية، لتحقيق الاستخدام الأمثل وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.





ويُعقد أسبوع القاهرة الثامن للمياه هذا العام تحت عنوان “حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية”، بمشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم، ويهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.