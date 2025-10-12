نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية: لا يحق لأي دولة عرقلة وصول مياه النيل إلى مصر.. ونرفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشئون المصريين في الخارج، إن مصر قادت على مدار تاريخها مسارات السلام، مرحبا بالحضور على أرض السلام، التي من حسن الطالع يتزامن مع تنظيم قمة للسلام في شرم الشيخ، سيحضرها نحو ٢٠ من قادة وزعماء دول العالم على رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، والتي افتتح فعالياته السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بكلمة مسجلة، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ووزراء وسفراء ورؤساء وفود عدد من الدول العربية والأفريقية والأجنبية.

وأضاف وزير الخارجية، أن قضايا المياه أصبحت حاضرة بقوة على طاولة المناقشات السياسية؛ حيث ترتبط قضايا المياه بقضايا السلام، وترتبط قضايا المياه بقدرة الدول على توفير المياه؛ كونها حق من حقوق الإنسان.

وأكد الدكتور عبد العاطي، أن مصر تولي بأولوية بالبحث والتطوير في مختلف أبعاد قضايا المياه، حيث نعيش تحت خط الفقر المائي، ومصر دولة صحراوية حباها الله نهر النيل كمصدر مياه لها، ولا تملك اي دولة أن تمنع أو تعرقل وصول المياه إلى دولتي المصب.

وتابع: شكلت العلاقات مع أشقائنا في دول حوض النيل تاريخًا من علاقات التعاون والتآخي؛ لتحقيق المنافع المشتركة، ولمصر سجل طويل في التعاون مع دول حوض النيل؛ لتحقيق الفوائد لدول حوض النيل دون الإضرار بأي طرف.

وشدد على أن تحركات مصر في نهر النيل مبنية على معتقد راسخ، ملتزم بالقوانين الدولية؛ لتحقيق الإدارة المثلى للمياه، قائلا: نحن على يقين راسخ إنه بالتعاون والتشاور والالتزام بمبادئ القانون الدولي، يمكننا أن نحول مواردنا إلى موارد للتنمية؛ إذا حسنت النوابا وبالابتعاد عن الإجراءات الأحادية غير القانونية أو غير المشروعة.

وأكد وزير الخارجية، ترحيب مصر بالعملية التشاورية في مبادرة حوض النيل، وفقا لمبادئ القانون الدولي، بدلا من الانقسام بين دول حوض النيل الشقيقة.

وقال الدكتور بدر عبد العاطي: إن مصر تتابع عن كثب ما بجري في دول حوض النيل الشرقي، معلنا رفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية، موضحًا أن النهر مورد مشترك لجميع دوله، ويتعين إداراته من قبل الدول المتشاطئة وفقا للقانون الدولي

يشار إلى أن أسبوع القاهرة الثامن للمياه يعقد هذا العام تحت عنوان "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.



ويأتي تنظيم أسبوع المياه في القاهرة سنويا، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميا، فضلا عن دفع الأجندة المشتركة في مجال المياه.



وتركز أجندة أسبوع المياه في نسخته الثامنة هذا العام على خمسة محاور رئيسية هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.