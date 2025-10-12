نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن مواصفة اختبار أكتوبر ونوفمبر لطلاب الأول والثاني الثانوي لمواد العلوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال الإدارة المركزية للتعليم العام، عن مواصفة الورقة الامتحانية لاختبار شهري أكتوبر ونوفمبر 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي "مواد العلوم"، في إطار خطة الوزارة لتقييم الطلاب بشكل دوري وقياس مستوى استيعابهم للمناهج الجديدة وفق نظام التعليم القائم على الفهم والتحليل.

وأوضحت الوزارة أن محتوى اختبار الصف الأول الثانوي في مادة العلوم المتكاملة سيشمل موضوعات الوحدة الأولى: النظام البيئي المائي، بداية من الدرس الأول وحتى الدرس الخامس بعنوان الأهمية البيولوجية للماء، وذلك عن الفترة من بداية الأسبوع الأول حتى نهاية الأسبوع الخامس من شهر أكتوبر.

أما طلاب الصف الثاني الثانوي، فتشمل مواصفة اختبارهم في مادة الفيزياء موضوعات الفصل الأول: القياس الفيزيائي، والفصل الثاني: الحركة في خط مستقيم، والفصل الثالث: القوة والحركة حتى نهاية درس قانون نيوتن الثاني.

وفي مادة الكيمياء سيتم التقييم في الباب الأول: الحساب الكيميائي، والباب الثاني: بنية الذرة حتى نموذج رذرفورد الذري.

كما حددت الوزارة موضوعات اختبار شهر نوفمبر للفترة من الأسبوع السادس وحتى نهاية الأسبوع التاسع من التيرم الأول.

حيث يتضمن اختبار الصف الأول الثانوي في مادة العلوم المتكاملة موضوعات الوحدة الأولى: النظام البيئي المائي من بداية الدرس السادس وحتى الدرس التاسع، متضمنة تأثير الضغط المائي على الكائنات الحية.

أما الصف الثاني الثانوي، فيشمل اختبار مادة الفيزياء موضوعات الفصل الثالث: القوة والحركة بداية من قانون نيوتن الثالث، والفصل الرابع: خواص الموائع المتحركة، والفصل الخامس: خواص الموائع الساكنة حتى مفهوم الضغط قبل نقطة السائل بثابت.

وفي الكيمياء، يتناول الطلاب موضوعات الباب الثاني: بنية الذرة بداية من طيف الانبعاث، والباب الثالث: الجدول الدوري وتصنيف العناصر حتى الجدول الدوري الحديث.

وأكدت الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجي، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، أن تحديد مواصفات الورقة الامتحانية واختيار الموضوعات بعناية يهدف إلى تحقيق التوازن بين الفهم والتطبيق، وتقييم نواتج التعلم الفعلية للطلاب، مشيرة إلى أن الاختبارات الشهرية تأتي في إطار منظومة التطوير الشامل التي تنفذها الوزارة لضمان جودة العملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل الدراسي.

وأشرف على إعداد المواصفة العلمية الدكتور عزت رجب خليفة، والدكتور أيمن جمعة بشر، مستشار العلوم، ضمن خطة الوزارة لتوحيد معايير التقييم في المدارس الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.