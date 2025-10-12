نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يستقبل رئيس مجموعة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية لتعزيز التعاون الصناعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السيد مو دينغيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية (CNCEC)، في حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

حضور قيادات المجموعة الصينية

شهد اللقاء حضور ووشيانغونغ، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة CNCEC، وقوه جويه، رئيس مجلس إدارة شركة TCC التابعة للمجموعة، حيث تم مناقشة أطر التعاون المشترك وفرص تعزيز الاستثمارات الصينية في مصر، خاصة في مجالات الهندسة الكيميائية والصناعات المرتبطة بقطاع البترول والطاقة.

تعزيز الشراكة الاقتصادية

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الجهود المصرية لتعزيز التعاون الصناعي مع الصين، وتطوير مشاريع مشتركة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، بما يخدم خطط التنمية المستدامة في مصر.