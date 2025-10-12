نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- قيادات وأساتذة جامعات ضمن التعيينات الجديدة بمجلس الشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 575 لسنة 2025، الذي يضم قائمة المعينين في مجلس الشيوخ، وشملت القائمة عددًا من القيادات الجامعية وأساتذة الجامعات، في إطار حرص الدولة على إشراك الأكاديميين والخبراء في صناعة القرار السياسي والتشريعي.

أسماء القيادات الجامعية المعينة

وضمت قائمة المعينين عددًا من أبرز القيادات الجامعية، ومن بينهم الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية، بالإضافة إلى الدكتورة أماني فاخر، عميد كلية التجارة بجامعة حلوان سابقًا، والدكتورة أميرة تواضروس، أستاذة بكلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة، والدكتورة نورهان الشيخ، أستاذة بكلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة.

تعزيز دور الأكاديميين في المجلس

تهدف التعيينات الجديدة إلى تعزيز مشاركة الخبراء الأكاديميين في مجلس الشيوخ، بما يسهم في دعم العمل التشريعي والرقابي، واستثمار خبراتهم في مختلف المجالات العلمية والبحثية، بما يخدم سياسات التنمية والاستقرار الوطني.