نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: الدولة تقدم مزايا وحوافز كبيرة للمستثمرين الأجانب والمحليين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيد مو دينغيه رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية (CNCEC)، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب قيادات الشركة الصينية، منهم ووشيانغونغ نائب رئيس مجلس الإدارة وقوه جويه رئيس مجلس إدارة شركة TCC.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، إلى أن الرئيس السيسي أشاد بعلاقات التعاون المصرية الصينية، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الشركات الصينية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

دعم الدولة لمشاريع CNCEC في مصر



وأعرب الرئيس عن تقديره للتعاون القائم مع مجموعة CNCEC، مؤكدًا على أن الدولة ستعمل على تذليل كافة الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع الشركة لإنتاج الصودا آش في مصر، بما يسهم في تعزيز صناعة البتروكيماويات المحلية وتطوير الاستثمارات.

توفير مزايا وحوافز للمستثمرين

من جانبه، استعرض رئيس مجموعة CNCEC خبرات الشركة في مجال البتروكيماويات، وأعرب عن تطلع شركته لتوسيع استثماراتها في مصر.

وقد ثمن الرئيس السيسي هذا التوجه، مشددًا على أن الدولة تقدم الكثير من المزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين، وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز موقع مصر كوجهة استثمارية متميزة.