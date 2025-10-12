نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيد مو دينغيه رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية (CNCEC)، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كما حضر اللقاء قيادات الشركة الصينية من بينهم ووشيانغونغ نائب رئيس مجلس الإدارة وقوه جويه رئيس مجلس إدارة شركة TCC.

تأكيد حرص مصر على التعاون الاستثماري

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أشاد في بداية اللقاء بقوة وتميز العلاقات المصرية الصينية، مؤكدًا على حرص مصر على توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين، ودعم الشركات الصينية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.

آفاق التعاون المستقبلي

وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع الشركات الصينية لتعظيم الاستفادة من الخبرات والفرص الاستثمارية المتاحة، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويعزز مكانته على مستوى المنطقة.