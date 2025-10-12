نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: مشروع كربونات الصوديوم "الصودا آش" من المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى لمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيد مو دينغيه رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية (CNCEC)، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كما حضر اللقاء قيادات الشركة الصينية من بينهم ووشيانغونغ نائب رئيس مجلس الإدارة وقوه جويه رئيس مجلس إدارة شركة TCC.

تقدير التعاون القائم وتسهيل المشروعات الاستثمارية

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي أشاد بقوة وتميز العلاقات المصرية الصينية، مؤكدًا حرص مصر على توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الشركات الصينية في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس على دعم الدولة لتذليل الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع إنتاج كربونات الصوديوم (الصودا آش) في مصر، بما يعزز الاستثمار ويوفر الحوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين.

أهمية مشروع الصودا آش للصناعة المصرية

وشدد الرئيس السيسي على أن مشروع كربونات الصوديوم يعد من المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى لمصر، نظرًا لدوره في دعم الاكتفاء الذاتي للصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأعرب عن ثقته في قدرة شركة TCC على تنفيذ المشروع بكفاءة عالية وفقًا لأفضل المعايير العالمية، مؤكدًا أن توسع الاستثمارات في هذا المجال يعكس اهتمام مصر بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الصناعة الوطنية.