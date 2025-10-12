نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس يوقّع قرار التعيين.. وهذه قائمة الأسماء التي شملها الاختيار في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ننشر القائمة الكاملة لأسماء المعيّنين في مجلس الشيوخ المصري وفقًا لما نُشر في العدد رقم (41) تابع من الجريدة الرسمية، بقرار رئيس الجمهورية رقم 575 لسنة 2025:
أسماء المعيّنين في مجلس الشيوخ 2025
أسامة محمد كمال عبدالحميد
شوقي إبراهيم عبدالكريم موسى علام
حمدي سند لوزا قريطم
حسني حسن عبداللطيف أبوزيد
ممدوح محمد شعبان اليماني
ثروت عبدالباسط محمد الخرباوي
بهاء الدين أحمد مرسي زيدان
فارس سعد فام حنضل
محمد عبدالحي محمد العرابي
حاتم عزيز سيف النصر
عبدالعزيز محمد سيف الدين السيد
محمد أحمد عمر هاشم
محمد لطفي إبراهيم لطفي
محمد مصطفى كمال عبدالله شهده
محمد حسام الدين السيد الملاحي
ياسر محمود عبدالعزيز حسنين
أحمد سيد عبدالكريم مراد
خالد أحمد جلال الدين محمد
مهاب السيد محمود السيد
شريف وديع ناشد سرجیوس
يوسف السيد يوسف عامر
كريم نبيل مدحت سالم
جورج سعد غبريال صليب
عبدالدايم محمد عبدالرحمن أحمد نصير
محمود محمد محمود مسلم
عبدالسند حسن محمد يمامة
السيد عبدالعال مصطفى كامل عبدالمجيد
حازم محمد سليمان عمر
باسل محمد عادل إبراهيم إمام
حسين أحمد حسين أبوالعطا
عبدالحكيم أحمد عصمت السادات
عصام خليل فوزي أمين الصايغ
محمد أبوالعلا عبدالمولى رضوان
ناجي عبدالفتاح إبراهيم الشهابي
أيمن حلمي محمد السيد الصفتي
حسني عطية السيد علي سبالة
أحمد إبراهيم محمد العوضي
محمد طارق فاروق محمود نصير
عبدالهادي أحمد عبدالهادي القصبي
محمد نبيل سليمان دعبس
عماد خليل كامل خليل
أحمد محمد سمير محمد إدريس
محمد علاء الدين عبدالنبي