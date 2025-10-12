أخبار مصرية

عاجل- الرئيس يوقّع قرار التعيين.. وهذه قائمة الأسماء التي شملها الاختيار

0 نشر
0 تبليغ

عاجل- الرئيس يوقّع قرار التعيين.. وهذه قائمة الأسماء التي شملها الاختيار

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس يوقّع قرار التعيين.. وهذه قائمة الأسماء التي شملها الاختيار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ننشر القائمة الكاملة لأسماء المعيّنين في مجلس الشيوخ المصري وفقًا لما نُشر في العدد رقم (41) تابع من الجريدة الرسمية، بقرار رئيس الجمهورية رقم 575 لسنة 2025:

 أسماء المعيّنين في مجلس الشيوخ 2025

أسامة محمد كمال عبدالحميد

شوقي إبراهيم عبدالكريم موسى علام

حمدي سند لوزا قريطم

حسني حسن عبداللطيف أبوزيد

ممدوح محمد شعبان اليماني

ثروت عبدالباسط محمد الخرباوي

بهاء الدين أحمد مرسي زيدان

فارس سعد فام حنضل

محمد عبدالحي محمد العرابي

حاتم عزيز سيف النصر

عبدالعزيز محمد سيف الدين السيد

محمد أحمد عمر هاشم

محمد لطفي إبراهيم لطفي

محمد مصطفى كمال عبدالله شهده

محمد حسام الدين السيد الملاحي

ياسر محمود عبدالعزيز حسنين

أحمد سيد عبدالكريم مراد

خالد أحمد جلال الدين محمد

مهاب السيد محمود السيد

شريف وديع ناشد سرجیوس

يوسف السيد يوسف عامر

كريم نبيل مدحت سالم

جورج سعد غبريال صليب

عبدالدايم محمد عبدالرحمن أحمد نصير

محمود محمد محمود مسلم

عبدالسند حسن محمد يمامة

السيد عبدالعال مصطفى كامل عبدالمجيد

حازم محمد سليمان عمر

باسل محمد عادل إبراهيم إمام

حسين أحمد حسين أبوالعطا

عبدالحكيم أحمد عصمت السادات

عصام خليل فوزي أمين الصايغ

محمد أبوالعلا عبدالمولى رضوان

ناجي عبدالفتاح إبراهيم الشهابي

أيمن حلمي محمد السيد الصفتي

حسني عطية السيد علي سبالة

أحمد إبراهيم محمد العوضي

محمد طارق فاروق محمود نصير

عبدالهادي أحمد عبدالهادي القصبي

محمد نبيل سليمان دعبس

عماد خليل كامل خليل

أحمد محمد سمير محمد إدريس

محمد علاء الدين عبدالنبي

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا