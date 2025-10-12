نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس يوقّع قرار التعيين.. وهذه قائمة الأسماء التي شملها الاختيار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ننشر القائمة الكاملة لأسماء المعيّنين في مجلس الشيوخ المصري وفقًا لما نُشر في العدد رقم (41) تابع من الجريدة الرسمية، بقرار رئيس الجمهورية رقم 575 لسنة 2025: أسماء المعيّنين في مجلس الشيوخ 2025 أسامة محمد كمال عبدالحميد شوقي إبراهيم عبدالكريم موسى علام حمدي سند لوزا قريطم حسني حسن عبداللطيف أبوزيد ممدوح محمد شعبان اليماني ثروت عبدالباسط محمد الخرباوي بهاء الدين أحمد مرسي زيدان فارس سعد فام حنضل محمد عبدالحي محمد العرابي حاتم عزيز سيف النصر عبدالعزيز محمد سيف الدين السيد محمد أحمد عمر هاشم محمد لطفي إبراهيم لطفي محمد مصطفى كمال عبدالله شهده محمد حسام الدين السيد الملاحي ياسر محمود عبدالعزيز حسنين أحمد سيد عبدالكريم مراد خالد أحمد جلال الدين محمد مهاب السيد محمود السيد شريف وديع ناشد سرجیوس يوسف السيد يوسف عامر كريم نبيل مدحت سالم جورج سعد غبريال صليب عبدالدايم محمد عبدالرحمن أحمد نصير محمود محمد محمود مسلم عبدالسند حسن محمد يمامة السيد عبدالعال مصطفى كامل عبدالمجيد حازم محمد سليمان عمر باسل محمد عادل إبراهيم إمام حسين أحمد حسين أبوالعطا عبدالحكيم أحمد عصمت السادات عصام خليل فوزي أمين الصايغ محمد أبوالعلا عبدالمولى رضوان ناجي عبدالفتاح إبراهيم الشهابي أيمن حلمي محمد السيد الصفتي حسني عطية السيد علي سبالة أحمد إبراهيم محمد العوضي محمد طارق فاروق محمود نصير عبدالهادي أحمد عبدالهادي القصبي محمد نبيل سليمان دعبس عماد خليل كامل خليل أحمد محمد سمير محمد إدريس محمد علاء الدين عبدالنبي